بالأرقام.. وزارة الصحة تكشف خريطة التعافي من كورونا في المملكة

تصدّرت الرياض قائمة المدن السعودية في حالات التعافي من فيروس كورونا مسجلة 55,014 حالة من إجمالي 328165 حالة تعافٍ في مختلف مدن المملكة حتى الآن فيما لازالت 8,524 حالة نشطة تتلقى العلاج حاليًا.

وتم تعافي (32,471 في جدة 32,293 في مكة المكرمة 19,618 في المدينة المنورة 18,632 في الهفوف 18,502 في الدمام 10,625 في الطائف 8,031 في القطيف 7,503 في المبرز 7,336 في خميس مشيط 7,115 في الخبر 5,315 في الجبيل 5,236 في حائل 4,893 في أبها 4,862 في بريدة 4,079 في الظهران 4,060 في حفر الباطن 3,979 في نجران 3,698 في ينبع 3,643 في تبوك 2,915 في جازان 2,184 في بيش 2,028 في وادي الدواسر 1,931 في عنيزة 1,831 في الخرج 1,636 في صفوى 1,517 في محايل).

كما تعافى (1,490في بيشة 1,478في الدرعية 1,355في بقيق 1,298في أبو عريش 1,286في أحد رفيدة 1,239في شرورة 1,138في راس تنورة 1,121في صبيا 1,089في عرعر 1,036 في الرس 1,035 في بلجرشي 1,027 في النعيرية 997 في سبت العلاية 938 في صامطة 927 في خليص 919 في القنفذة 918 في بللسمر 893 في الحرجة 848 في النماص 813 في الجفر 802 في رجال المع 782 في المذنب 775 في المجمعة 738 في الخفجي 659 في حوطة بني تميم 652 في سراة عبيدة 641 في عيون الجواء 621 في سكاكا 620 في العيون).

فيما تعافى (602 في الليث 593 في المزاحمية 580 في العيدابي 559 في ظهران الجنوب 547 في البشائر 543 في المخواة 540 في تثليث 520 في البكيرية 496 في المجاردة 486 في عفيف 485 في رياض الخبراء 484 في البدائع 466 في الباحة 461 في الزلفي 434 في قلوة 432 في الدوادمي 425 في بارق 422 في الأسياح 416 في العقيق 407 في تبالة 395 في المظيلف 391 في حريملاء 379 في مهد الذهب 376 في ضرما 370 في أحد المسارحة 360 في مليجة 358 في تربة 347 في رفائع الجمش 347 في وادي بن هشبل 346 في المضة).

بينما تعافى (346 في ساجر 341 في رنية 330 في السليل 328 في القوز 328 في رفحا 319 في بقعاء 286 في قرية العليا 285 في الدلم 269 في ضبا 264 في رابغ 263في أملج 262في السحن 261 في الكامل 255 في المندق 254 في يدمة 249 في ثريبان 246في الحجرة 238 في القرى 236 في الخرمة 235 في القويعية 232في العلا 231في النبهانية 218في شقراء 213في تنومة 213في الرويضة55, 209 في الحناكية 206في القريات 197في بدر الجنوب 196في حدة 194في الدائر 194في فيفا ).

Advertisements

في حين تعافى (193في ضرية 189في حوطة سدير 188في الطوال 184في الشملي 181في خيبر 178في الدرب 176في القيصومة 173في القحمة 167في أضم 163في قيا 162في بطحاء 159في الحائط 154في ثادق 151في الشنان 151في رماح 151في العيص 150في عريعرة 147في وادي الفرع 147في القريع 146في البرك 141في الريث 137في قصيباء 135في القوارة 134في المويه 133في طريف 131في العارضة 130في الوجه 128في تمير 123في نمرة 120في ليلى 120في أم الدوم 106في البجادية 106في ميسان 105في الأرطاوية 103في البدع 102في تيماء 100في وثيلان).

وأيضًا تعافى (99 في حبونا 99 في سلوى 97 في الفرشة 96 في الرين 93 في الغزاله 91 في المحاني 88 في طبرجل 85 في موقق 84 في الموسم 84 في ضمد 82 في حزم الجلاميد 81 في خباش 79 في العويقيلة 77 في الهدا 76 في الشعبة 76 في الحمنة 64 في مركز حدود الحديثة 60 في فرسان 57 في جديدة عرعر 57 في دومة الجندل 56في الحريق 53في ظلم 50 في عقلة الصقور 49في بني حسن 44 في حقل 42 في مرات 39 في ثار 38 في الذيبية 33 في الخاصرة).

وتعافى (29 في الحرث 23 في سميراء 21 في ثول 21في نفي 18في شواق 17في السليمي 14في الصفيري 14في سيهات 10 في الغاط 9 في ترج 8 في ميقوع 8 في الحدبان 7 في الرقعي 6 في ابو عروة 5 في صوير 4 في السعيرة 3 في بدر 2 في أبو عجرم 2 في سامودة 1في أبوراكة 1في حداد بني مالك 1في السليمانية 1في حرض).

وكانت وزارة الصحة، أعلنت أمس السبت، عن تسجيل 359 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 341854 حالة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 370 حالة تعافٍ جديدة؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 328165 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 21 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة حتى الآن، إلى 5165 حالة.