المرور يضبط قائد مركبة متهورًا بعسير.. وفيديو يوثق ممارساته

أعلن «المرور السعودي» القبض على قائد مركبة متهور يسير بسرعة جنونية في عقبة ضلع في منطقة عسير، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وتفاعل «المرور السعودي»، مع تغريدة أحد المواطنين مرفقة بمقطع فيديو قال فيها: «هذا المقطع لأحد المتهورين في عقبة ضلع وسرعة جنونية وتعريض حياة الناس للخطر والمقطع جديد أتمنى اتخاذ الإجراء اللازم بحقه».

وقال «المرور السعودي»: «نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام».