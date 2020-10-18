يسير بسرعة جنونية معرضًا حياة الآخرين للخطر
أعلن «المرور السعودي» القبض على قائد مركبة متهور يسير بسرعة جنونية في عقبة ضلع في منطقة عسير، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.
وتفاعل «المرور السعودي»، مع تغريدة أحد المواطنين مرفقة بمقطع فيديو قال فيها: «هذا المقطع لأحد المتهورين في عقبة ضلع وسرعة جنونية وتعريض حياة الناس للخطر والمقطع جديد أتمنى اتخاذ الإجراء اللازم بحقه».
وقال «المرور السعودي»: «نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام».
كانت هذه تفاصيل خبر المرور يضبط قائد مركبة متهورًا بعسير.. وفيديو يوثق ممارساته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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