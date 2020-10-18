السعودية اليوم / بلجيكا تسجل 10964 إصابة جديدة بكورونا



بروكسل 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واس

سجّلت بلجيكا اليوم 10964 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت السلطات الصحية البلجيكية في بيان أن الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت وَفْقًا لهذه المعطياتِ إلى 213115 إصابة، و 10392 وفاة.

// انتهى //

10:40ت م

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بروكسل 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واسسجّلت بلجيكا اليوم 10964 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19)، و33 وفاة.وذكرت السلطات الصحية البلجيكية في بيان أن الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت وَفْقًا لهذه المعطياتِ إلى 213115 إصابة، و 10392 وفاة.// انتهى //10:40ت م0028

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