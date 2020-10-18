السعودية اليوم / صحة مكة المكرمة تُجري عمليات إزالة مياه بيضاء



مكة المكرمة 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واس

فعّلت صحة مكة المكرمة أنشطة اليوم العالمي للبصر 2020 تحت شعار " نحو بصر أفضل " ، وذلك في مرافقها الصحية بهدف زيادة الوعي لدى أفراد المجتمع للانتباه إلى مشاكل ضعف النظر ومسببات العمى.

وتنظم العديد من الفعاليات عبر المنصات الإلكترونية التوعوية في مستشفيات مكة المكرمة مستخدمين وسائل تقنية حديثة من فيديوهات وتصاميم بيانية ووسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى البث المباشر مع استشاري عيون وذلك على منصة الصحة في التواصل الاجتماعي على للحديث عن أهمية الكشف المبكر لسلامة وحماية العين.

كما أجريت 20 عملية إزالة للمياه البيضاء من العين " الكاتراكت " في مستشفى النور التخصصي و حراء العام تزامنا مع اليوم العالمي للبصر2020 .

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10:21ت م

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