السعودية اليوم / المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية تبدأ زيارة للسودان



الخرطوم 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واس

بدأت المدعية العامة لمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، اليوم زيارة رسمية إلى السودان تستغرق أربعة أيام.

ومن المقرر أن تبحث بنسودا مع المسؤولين السودانيين سبل التعاون بين المحكمة الجنائية الدولية والسودان.

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09:36ت م

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