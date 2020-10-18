شكرا لقرائتكم فيديو.. النقل تفتتح جسر مدخل الهفوف الغربي بالأحساء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-10-18 فيديو.. النقل تفتتح جسر مدخل الهفوف الغربي بالأحساء متابعات الخليج 365 - الأحساء أعلنت وزارة النقل، أمس السبت، افتتاح جسر مدخل الهفوف الغربي بمحافظة الأحساء على طريق الرياض. Advertisements ويأتي ذلك ضمن جهود وزارة النقل في خدمة المستفيدين والارتقاء بمستوى السلامة والجودة على الطرق. وأوضحت الوزارة أنه تمت إزالة الجسر القديم وإعادة إنشائه وتوسعته إلى 4 حارات لكل اتجاه، إلى جانب إعادة إنشاء طريق الرياض قبل وبعد الجسر بطول 1290م، وذلك لضمان انسيابية الحركة المرورية بمدخل مدينة الهفوف الغربي.

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