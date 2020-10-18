فيديو.. شاب بمكة يروى قصة احترافه صيد الثعابين السامة

2020-10-18

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

روى شاب من محافظة أضم بمنطقة مكة المكرمة، قصة هوايته واحترافه لصيد الثعابين السامة وترويضها.

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وقال الشاب نايف المالكي، في مقطع فيديو متداول، إنه بدأ هوايته منذ قرابة 20 عاماً وكان يصطاد الثعابين غير السامة فقط، مبيناً أن الأمر تطور بعد ذلك معه ليصطاد الثعابين السامة كالكوكبرا وغيرها.

وظهر هذا الشاب في مقطع فيديو متداول وهو يلاعب ثعابين سامة كـ الكوبرا في مشهد يوثق احترافه لهذه الهواية التي أصبحت مهنته فيما بعد.





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