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شاهد.. توافد الزوار إلى الروضة الشريفة فجر اليوم
متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة
توافد الزوار من المواطنين والمقيمين للزيارة والصلاة في الروضة الشريفة فجر اليوم السبت، وسط إجراءات احترازية للوقاية من كورونا.
وبدأت السلطات في المملكة تنفيذ المرحلة الثانية من العودة التدريجية لأداء العمرة والزيارة، حيث شرعت في استقبال المعتمرين من المواطنين والمقيمين من داخل المملكة، واستقبلت المصلين فجر الأحد.
وتتيح المرحلة الثانية الحصول على 4 أنواع من التصاريح، هي أداء مناسك العمرة والصلاة في الروضة الشريفة وفي المسجد النبوي والسلام على النبي، وذلك “تنفيذاً للتوجيهات بالسماح لأداء العمرة والزيارة تدريجيا وفق 4 مراحل، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة، واستجابة لتطلع كثير من المسلمين في الداخل والخارج لأداء مناسك العمرة والزيارة”.
وبحسب الخطة التنفيذية التي وضعت من قبل الجهات الحكومية، ستشهد المرحلة الثانية لعودة العمرة والزيارة أعداداً أكبر من المرحلة الأولى، تصل إلى 15 ألف معتمر و40 ألف مصل في اليوم الواحد كحد أقصى.
وسيسمح للمواطنين والمقيمين بأداء مناسك العمرة بنسبة 75 بالمئة من الطاقة الاستيعابية، التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام، وسيخصص لكل فوج 3 ساعات فقط لإتمام مناسك العمرة.
كما سيسمح لهم بالصلاة في الروضة الشريفة وفي المسجد النبوي والسلام على النبي بنسبة 75 بالمئة من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للروضة الشريفة في المسجد النبوي.
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