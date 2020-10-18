محمد بن مسعود - الدمام - للتأكّد من التزام المحال التجارية بقرارات التوطين وتطبيق الإجراءات الاحترازية نفّذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرّمة، الأسبوع الماضي، 5112 جولة رقابية تفتيشية على المنشآت التجارية بالمنطقة، أسفرت عن ضبط 1110 مخالفات عبر إدارة التفتيش بفرع الوزارة. تأتي هذه الجولات الرقابية التفتيشية للتأكّد من التزام المحال التجارية بقرارات التوطين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات التي أصدرتها الوزارة لمزاولة الأعمال. يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تستقبل البلاغات عن المخالفات عبر تطبيق "معاً للرصد"، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد "19911" .وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 18 أكتوبر 2020 - 1 ربيع الأول 1442 09:42 AM للتأكّد من التزام المحال التجارية بقرارات التوطين وتطبيق الإجراءات الاحترازية Advertisements مكة المكرّمة.. 5112 جولة تفتيشية على المنشآت تنتهي بضبط 1110 مخالفات مكة المكرّمة.. 5112 جولة تفتيشية على المنشآت تنتهي بضبط 1110 مخالفات نفّذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرّمة، الأسبوع الماضي، 5112 جولة رقابية تفتيشية على المنشآت التجارية بالمنطقة، أسفرت عن ضبط 1110 مخالفات عبر إدارة التفتيش بفرع الوزارة. تأتي هذه الجولات الرقابية التفتيشية للتأكّد من التزام المحال التجارية بقرارات التوطين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات التي أصدرتها الوزارة لمزاولة الأعمال. يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تستقبل البلاغات عن المخالفات عبر تطبيق "معاً للرصد"، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد "19911" . الكلمات المفتاحية ، مكة المكرّمة.. 5112 جولة تفتيشية على المنشآت تنتهي بضبط 1110 مخالفات ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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