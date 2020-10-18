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رصدت نيوزيلندا حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا، الأحد، ليعاود الفيروس الظهور بعد أيام عدة خلت فيها البلاد من أيّ حالات عدوى جديدة.
ووفق "سكاي نيوز"، قال المدير التنفيذي بوزارة الصحة أشلي بلومفيلد خلال مؤتمر صحفي، إن السلطات رصدت الحالة المصابة بالفيروس مبكراً؛ ما يقلل مخاطر انتشار المرض.فيروس كورونا الجديد
بحالة واحدة.. كورونا يعود إلى نيوزيلندا بعد أيام "صفرية"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-10-18
رصدت نيوزيلندا حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا، الأحد، ليعاود الفيروس الظهور بعد أيام عدة خلت فيها البلاد من أيّ حالات عدوى جديدة.
ووفق "سكاي نيوز"، قال المدير التنفيذي بوزارة الصحة أشلي بلومفيلد خلال مؤتمر صحفي، إن السلطات رصدت الحالة المصابة بالفيروس مبكراً؛ ما يقلل مخاطر انتشار المرض.
18 أكتوبر 2020 - 1 ربيع الأول 1442
09:21 AM
"الصحة": السلطات رصدتها مبكراً ما يقلل مخاطر انتشار المرض
رصدت نيوزيلندا حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا، الأحد، ليعاود الفيروس الظهور بعد أيام عدة خلت فيها البلاد من أيّ حالات عدوى جديدة.
ووفق "سكاي نيوز"، قال المدير التنفيذي بوزارة الصحة أشلي بلومفيلد خلال مؤتمر صحفي، إن السلطات رصدت الحالة المصابة بالفيروس مبكراً؛ ما يقلل مخاطر انتشار المرض.
، بحالة واحدة.. كورونا يعود إلى نيوزيلندا بعد أيام "صفرية" ،
المصدر : الخليج 365
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