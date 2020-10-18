، حتى تنقص وزنك.. ما عدد السعرات الحرارية المطلوبة؟ ،

محمد بن مسعود - الدمام - وفق معادلة "الجنس والعمر والطول والوزن والنشاط البدني"

إن أول ما يتبادر إلى الذهن عند ذكر السعرات الحرارية هو الوزن الزائد، لكن حتى يتم التخلص من هذا الوزن واستمرار الحياة بصورة طبيعية، فثمة حاجة إلى كم معين من هذه السعرات.

ويقول موقع "هيلث" الصحي، في تقرير، إن الأمر يعتمد على إجراء معادلة حسابية تقوم على إدخال عناصر "الجنس والعمر والطول والوزن والنشاط البدني".

فعلى سبيل المثال، إذا كان وزن شخص نحو 90 كيلوغراماً وطوله 170 سنتيمتراً، فعليه أن يكتفي يومياً بطعام يقدّر بـ 1500 سعرة حرارية في حال أراد أن يخسر شيئاً من وزنه.

ويطلق على هذه المعادلة اسم Mifflin-St Jeor، وأثبت عديد من الدراسات أن نتائجها دقيقة في تقدير احتياجات الجسم للسعرات الحرارية.

ولتقريب صورة السعرات الحرارية، خذ الهامبرغر مثالاً، إذ يحتوي على 295 سعرة حرارية

وبعيداً عن هذه المعادلة، فثمة أرقام شبه عامة تساعد على معرفة السعرات التي يحتاج الإنسان إلى حفظ وزنه أو إنقاصه.

ويقول الموقع الطبي القاعدة العامة في إنقاص الوزن هي تقليل السعرات الحرارية التي يحتاج إليها جسمك بنحو 500 سعرة حرارية، الأمر الذي يساعدك على خسارة نحو نصف كيلوغرام أسبوعياً.

وبالنسبة إلى النساء اللاتي تراوح أعمارهن بين 26 و50 عاماً ويمارسن نشاطاً بدنياً متوسطاً فيتناولن 2000 سعرة حرارية للحفاظ على أوزانهن، و1500 في حال أردن خسارة جزء من أوزانهن (نصف كيلوغرام أسبوعياً).

ويحتاج الرجال الذين ينتمون للفئة العمرية 26 - 45 عاماً، ويمارسون نشاطاً متوسطاً، إلى 2600 سعرة حرارية من أجل المحافظ على أوزانهم الحالية، وتناول 2100 سعرة في حال أرادوا خسارة نصف كيلوغرام من أوزانهم أسبوعياً.

أما الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 19 و25 عاماً، فلديهم حاجة إلى طاقة أكبر، فعليهم تناول 2800 سعرة حرارية يومياً، إن أرادوا الحفاظ على أوزانهم، أما إذا ابتغوا إنقاص وزنهم بمقدار نصف كيلوغرام أسبوعياً، فعليهم تناول ما بين 2300 - 2500 سعرة حرارية.