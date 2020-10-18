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قالت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم السبت، إنها سجّلت 24062 إصابة جديدة بفيروس كورونا و461 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
سجّلت البرازيل حتى الآن خمسة ملايين و224362 إصابة منذ ظهور الوباء، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 153675 وفقاً لبيانات الوزارة.
الوفيات الناجمة عن الفيروس في البرازيل هي الأعلى في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية.البرازيل فيروس كورونا الجديد
كورونا في البرازيل.. 461 وفاة جديدة و24062 إصابة بكوروناوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-10-18
قالت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم السبت، إنها سجّلت 24062 إصابة جديدة بفيروس كورونا و461 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
سجّلت البرازيل حتى الآن خمسة ملايين و224362 إصابة منذ ظهور الوباء، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 153675 وفقاً لبيانات الوزارة.
الوفيات الناجمة عن الفيروس في البرازيل هي الأعلى في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية.
18 أكتوبر 2020 - 1 ربيع الأول 1442
08:34 AM
خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية
قالت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم السبت، إنها سجّلت 24062 إصابة جديدة بفيروس كورونا و461 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
سجّلت البرازيل حتى الآن خمسة ملايين و224362 إصابة منذ ظهور الوباء، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 153675 وفقاً لبيانات الوزارة.
الوفيات الناجمة عن الفيروس في البرازيل هي الأعلى في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية.
، كورونا في البرازيل.. 461 وفاة جديدة و24062 إصابة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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