السعودية | معاقبة شخص نشر مصنفاً دون إذن صاحبه.. والغرامة 75 ألف ريال!

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 8:12 صباحًا, 18 أكتوبر 2020 م المناطق - الرياض أوضحت الهيئة السعودية للملكية الفكرية أن أحد الأشخاص عرّض نفسه لعقوبة كلفته مبلغ 75 ألف ريال بسبب نشره مصنفا بحثيا في مجلة علمية دون الحصول على إذن كتابي أو موافقة من مؤلف المصنف البحثي.

وأفادت أن العقوبة تمثلت في فرض غرامة قدرها 50 ألف ريال على الشخص، مع إلزامه بدفع 25 ألف ريال كتعويض، وسحب المصنف المنشور من المجلة العلمية.

وحذرت الهيئة من الاعتداء على الحقوق الفكرية والأدبية للأفراد، مؤكدة أن مخالفة ذلك تعرّض المخالف لعقوبات.

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