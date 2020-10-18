السعودية | المرور:يجب تسديد المخالفات قبل التفويض بقيادة المركبة لشخص آخر

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 7:53 صباحًا, 18 أكتوبر 2020 م المناطق - الرياض أكدت الإدارة العامة للمرور بأنه في حالة تفويض مالك المركبة شخصاً آخر بقيادتها، يجب تسديد المخالفات المرورية على المالك أو المفوض له أن وجدت، مع عدم وجود قيود أمنية أو مرورية على المركبة.

جاء ذلك في ردها عبر حسابها على موقع «تويتر» على أحد الاستفسارات حول شروط تفويض قيادة المركبات.

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