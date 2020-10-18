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بدء دخول المصلين للصلاة في الروضة الشريفة في المسجد النبوي

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شكرا لقرائتكم خبر عن بدء دخول المصلين للصلاة في الروضة الشريفة في المسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

بدأ دخول الفوج الأول من الزوار للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضوان الله عليهما . كما شارك إمام المسجد النبوي الشيخ خالد المهنا بتوزيع الإهداءات على زوار المسجد النبوي الشريف

زوار المسجد النبوى :كل شىء منظم والمعاملة طيبة جدا

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معاملتهم طيبة ووجوههم مشرقة نور.. زوار المسجد النبوي الذين وصلوا الى المدينة المنورة القائمين على تنظيم اجراءات دخول المسجد ادبعد ٧ شهور من الاغلاق.

حيث قال احد الزوار الذين دخلوا المسجد النبوي للسلام على النبي محمد صل الله وعليه وسلم أن الاجراءات جيدة وتسير بسلاسة ويسر والقائمين على التنظيم يطبقون الاحترازات في كل مكان حفاظا علينا

فيما قال زائر اخر ان التنظيم أكثر من رائع وكنت اظن انه سيكون هناك زحام ولكني وجدت كل شىء منظم ومعد له مسبقا وقد ادينا الصلاة في المسجد النبوي بكل سهولة ويسر. وكان قد بدأ دخول الفوج الأول من الزوار للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضوان الله عليهما .

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