- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم فيديو.. القبض على سائق قاد مركبته بسرعة جنونية بعقبة ضلع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. القبض على سائق قاد مركبته بسرعة جنونية بعقبة ضلع
عرض حياته والآخرين للخطر
متابعات الخليج 365-حسن عسيري-أبها
تمكن مرور منطقة عسير من القبض على شخص متهور قاد مركبته بسرعة جنونية في عقبة ضلع ، وقام بتوثيق ذلك في مقطع فيديو ونشره عبر مواقع التواصل.
وقالت الإدارة العامة للمرور في حسابها الرسمي في “تويتر”: إنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. القبض على سائق قاد مركبته بسرعة جنونية بعقبة ضلع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.