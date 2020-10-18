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حذّر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر؛ من المعسل (الشيشة)، مبيناً أنها تؤدي إلى مجموعة من الأضرار.
وقال عبر حسابه في تويتر: المعسل (الشيشة) يومياً يزيد من: ارتجاع المريء والكحة وضيق التنفس والخفقان وارتفاع ضغط الدم والتهاب اللثة وتساقط الأسنان وجلطات القلب والدماغ.
وأضاف: ارتفاع الضغط وعدم التحكم فيه يؤدي إلى: صعوبة الدخول في النوم، وقصر مدة النوم وتقطعه، والخفقان، والكوابيس والأحلام المزعجة، ونوبات ضيق التنفس.
الدكتور النمر محذّراً من "الشيشة": هذا ما تسبّبهصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-10-18
حذّر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر؛ من المعسل (الشيشة)، مبيناً أنها تؤدي إلى مجموعة من الأضرار.
وقال عبر حسابه في تويتر: المعسل (الشيشة) يومياً يزيد من: ارتجاع المريء والكحة وضيق التنفس والخفقان وارتفاع ضغط الدم والتهاب اللثة وتساقط الأسنان وجلطات القلب والدماغ.
وأضاف: ارتفاع الضغط وعدم التحكم فيه يؤدي إلى: صعوبة الدخول في النوم، وقصر مدة النوم وتقطعه، والخفقان، والكوابيس والأحلام المزعجة، ونوبات ضيق التنفس.
18 أكتوبر 2020 - 1 ربيع الأول 1442
08:43 AM
قال: ارتفاع ضغط الدم يسبّب الكوابيس المزعجة
حذّر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر؛ من المعسل (الشيشة)، مبيناً أنها تؤدي إلى مجموعة من الأضرار.
وقال عبر حسابه في تويتر: المعسل (الشيشة) يومياً يزيد من: ارتجاع المريء والكحة وضيق التنفس والخفقان وارتفاع ضغط الدم والتهاب اللثة وتساقط الأسنان وجلطات القلب والدماغ.
وأضاف: ارتفاع الضغط وعدم التحكم فيه يؤدي إلى: صعوبة الدخول في النوم، وقصر مدة النوم وتقطعه، والخفقان، والكوابيس والأحلام المزعجة، ونوبات ضيق التنفس.
، الدكتور النمر محذّراً من "الشيشة": هذا ما تسبّبه ،
المصدر : الخليج 365
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