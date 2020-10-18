محمد بن مسعود - الدمام - قال: ارتفاع ضغط الدم يسبّب الكوابيس المزعجة حذّر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر؛ من المعسل (الشيشة)، مبيناً أنها تؤدي إلى مجموعة من الأضرار. وقال عبر حسابه في تويتر: المعسل (الشيشة) يومياً يزيد من: ارتجاع المريء والكحة وضيق التنفس والخفقان وارتفاع ضغط الدم والتهاب اللثة وتساقط الأسنان وجلطات القلب والدماغ. وأضاف: ارتفاع الضغط وعدم التحكم فيه يؤدي إلى: صعوبة الدخول في النوم، وقصر مدة النوم وتقطعه، والخفقان، والكوابيس والأحلام المزعجة، ونوبات ضيق التنفس.

الدكتور النمر محذّراً من "الشيشة": هذا ما تسبّبه صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-10-18 حذّر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر؛ من المعسل (الشيشة)، مبيناً أنها تؤدي إلى مجموعة من الأضرار. وقال عبر حسابه في تويتر: المعسل (الشيشة) يومياً يزيد من: ارتجاع المريء والكحة وضيق التنفس والخفقان وارتفاع ضغط الدم والتهاب اللثة وتساقط الأسنان وجلطات القلب والدماغ. وأضاف: ارتفاع الضغط وعدم التحكم فيه يؤدي إلى: صعوبة الدخول في النوم، وقصر مدة النوم وتقطعه، والخفقان، والكوابيس والأحلام المزعجة، ونوبات ضيق التنفس. Advertisements 18 أكتوبر 2020 - 1 ربيع الأول 1442 08:43 AM قال: ارتفاع ضغط الدم يسبّب الكوابيس المزعجة قال: ارتفاع ضغط الدم يسبّب الكوابيس المزعجة حذّر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر؛ من المعسل (الشيشة)، مبيناً أنها تؤدي إلى مجموعة من الأضرار. وقال عبر حسابه في تويتر: المعسل (الشيشة) يومياً يزيد من: ارتجاع المريء والكحة وضيق التنفس والخفقان وارتفاع ضغط الدم والتهاب اللثة وتساقط الأسنان وجلطات القلب والدماغ. وأضاف: ارتفاع الضغط وعدم التحكم فيه يؤدي إلى: صعوبة الدخول في النوم، وقصر مدة النوم وتقطعه، والخفقان، والكوابيس والأحلام المزعجة، ونوبات ضيق التنفس.

، الدكتور النمر محذّراً من "الشيشة": هذا ما تسبّبه ،

المصدر : الخليج 365

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