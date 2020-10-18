، "البيئة" تفتح بوابات سد وادي حلي لتصريف 25 مليون م3 من المخزون ،

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صدرت موافقة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، لفتح بوابات سد وادي حلي في منطقة مكة المكرمة اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 1 ربيع الأول ولمدة 58 يومًا، لتصريف 25 مليون متر مكعب من مخزون السد، بكمية مياه تبلغ 5 أمتار مكعبة في الثانية؛ بهدف المساهمة في تلبية احتياجات المزارعين ورفع منسوب المياه في الآبار أسفل السد؛ وذلك بالتنسيق مع إمارة المنطقة والدفاع المدني والجهات ذات العلاقة.
وأوضحت الوزارة أن السعة التخزينية للسد تبلغ 254 مليون متر مكعب، ويبلغ ارتفاعه 57 مترًا؛ فيما يبلغ طوله عند القمة 384 مترًا، ويبلغ طول 179 مترًا؛ حيث زُوّد بأربع بوابات للتصريف حسب مناسيب المياه.
وأنشئ سد وادي حلي في عام 1431هـ، ويعتبر من السدود المهمة في جنوب غرب المملكة، بمحافظة القنفذة في منطقة مكة المكرمة، ويعتبر من النوع الخرساني، وخصص لتأمين مياه الشرب؛ حيث أقيمت عليه محطة تنقية لإمداد المياه لمدن (مكة المكرمة، القنفذة، الليث، محايل عسير)، بطاقة إنتاجية تصل إلى 100 ألف متر مكعب يوميًّا، وبإجمالي قدرة 36.5 مليون متر مكعب سنويًّا.
ودعت الوزارة المواطنين، إلى الابتعاد عن مجرى الوادي، والتقيد بتعليمات السلامة التي تصدرها الجهات الرسمية في مثل هذه الحالات.
وزارة البيئة والمياه والزراعة
"البيئة" تفتح بوابات سد وادي حلي لتصريف 25 مليون م3 من المخزونعوض الفهمي الخليج 365 2020-10-18
صدرت موافقة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، لفتح بوابات سد وادي حلي في منطقة مكة المكرمة اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 1 ربيع الأول ولمدة 58 يومًا، لتصريف 25 مليون متر مكعب من مخزون السد، بكمية مياه تبلغ 5 أمتار مكعبة في الثانية؛ بهدف المساهمة في تلبية احتياجات المزارعين ورفع منسوب المياه في الآبار أسفل السد؛ وذلك بالتنسيق مع إمارة المنطقة والدفاع المدني والجهات ذات العلاقة.
وأوضحت الوزارة أن السعة التخزينية للسد تبلغ 254 مليون متر مكعب، ويبلغ ارتفاعه 57 مترًا؛ فيما يبلغ طوله عند القمة 384 مترًا، ويبلغ طول 179 مترًا؛ حيث زُوّد بأربع بوابات للتصريف حسب مناسيب المياه.
وأنشئ سد وادي حلي في عام 1431هـ، ويعتبر من السدود المهمة في جنوب غرب المملكة، بمحافظة القنفذة في منطقة مكة المكرمة، ويعتبر من النوع الخرساني، وخصص لتأمين مياه الشرب؛ حيث أقيمت عليه محطة تنقية لإمداد المياه لمدن (مكة المكرمة، القنفذة، الليث، محايل عسير)، بطاقة إنتاجية تصل إلى 100 ألف متر مكعب يوميًّا، وبإجمالي قدرة 36.5 مليون متر مكعب سنويًّا.
ودعت الوزارة المواطنين، إلى الابتعاد عن مجرى الوادي، والتقيد بتعليمات السلامة التي تصدرها الجهات الرسمية في مثل هذه الحالات.
18 أكتوبر 2020 - 1 ربيع الأول 1442
08:39 AM
لمدة 58 يوميًّا.. لتلبية احتياجات المزارعين ورفع منسوب المياه في الآبار
صدرت موافقة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، لفتح بوابات سد وادي حلي في منطقة مكة المكرمة اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 1 ربيع الأول ولمدة 58 يومًا، لتصريف 25 مليون متر مكعب من مخزون السد، بكمية مياه تبلغ 5 أمتار مكعبة في الثانية؛ بهدف المساهمة في تلبية احتياجات المزارعين ورفع منسوب المياه في الآبار أسفل السد؛ وذلك بالتنسيق مع إمارة المنطقة والدفاع المدني والجهات ذات العلاقة.
وأوضحت الوزارة أن السعة التخزينية للسد تبلغ 254 مليون متر مكعب، ويبلغ ارتفاعه 57 مترًا؛ فيما يبلغ طوله عند القمة 384 مترًا، ويبلغ طول 179 مترًا؛ حيث زُوّد بأربع بوابات للتصريف حسب مناسيب المياه.
وأنشئ سد وادي حلي في عام 1431هـ، ويعتبر من السدود المهمة في جنوب غرب المملكة، بمحافظة القنفذة في منطقة مكة المكرمة، ويعتبر من النوع الخرساني، وخصص لتأمين مياه الشرب؛ حيث أقيمت عليه محطة تنقية لإمداد المياه لمدن (مكة المكرمة، القنفذة، الليث، محايل عسير)، بطاقة إنتاجية تصل إلى 100 ألف متر مكعب يوميًّا، وبإجمالي قدرة 36.5 مليون متر مكعب سنويًّا.
ودعت الوزارة المواطنين، إلى الابتعاد عن مجرى الوادي، والتقيد بتعليمات السلامة التي تصدرها الجهات الرسمية في مثل هذه الحالات.
، "البيئة" تفتح بوابات سد وادي حلي لتصريف 25 مليون م3 من المخزون ،
المصدر : الخليج 365
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