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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس ليوم غد الأحد بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تضمنت نشاطًا للرياح وارتفاعًا للأمواج وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظة ينبع.
وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى الساعة السادسة مساء.حالة الطقس الأرصاد
في تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة ينبعوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-10-18
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس ليوم غد الأحد بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تضمنت نشاطًا للرياح وارتفاعًا للأمواج وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظة ينبع.
وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى الساعة السادسة مساء.
18 أكتوبر 2020 - 1 ربيع الأول 1442
08:17 AM
تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس ليوم غد الأحد بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تضمنت نشاطًا للرياح وارتفاعًا للأمواج وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظة ينبع.
وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى الساعة السادسة مساء.
، في تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة ينبع ،
المصدر : الخليج 365
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