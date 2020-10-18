، في تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة ينبع ،

محمد بن مسعود - الدمام - تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس ليوم غد الأحد بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تضمنت نشاطًا للرياح وارتفاعًا للأمواج وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظة ينبع.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى الساعة السادسة مساء.حالة الطقس الأرصاد