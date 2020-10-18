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قالت وزارة الصحة بالمكسيك، يوم السبت، إنها سجّلت 5447 إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا و355 وفاة، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد، إلى 847108 إصابات و86059 وفاة.
وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من العدد المعلن.فيروس كورونا الجديد
18 أكتوبر 2020 - 1 ربيع الأول 1442 08:26 AM
إجمالي الإصابات وصل إلى 847108 والضحايا 86059المكسيك تسجّل 355 وفاة جديدة و5447 إصابة إضافية بكورونا
قالت وزارة الصحة بالمكسيك، يوم السبت، إنها سجّلت 5447 إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا و355 وفاة، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد، إلى 847108 إصابات و86059 وفاة.
وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من العدد المعلن.
، المكسيك تسجّل 355 وفاة جديدة و5447 إصابة إضافية بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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