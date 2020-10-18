شكرا لمتابعة خبر عن قانوني يتساءل: " هل تعود الهدايا التي يتكلفها راغب الزواج لو تفركش مشروعه؟ " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تساءل المستشار القانوني ورئيس محكمة سابق ياسر البلوي، عن مصير الهدايا التي يتكلفها راغب الزواج لعائلة خطيبته. تساءل المستشار القانوني ورئيس محكمة سابق ياسر البلوي، عن مصير الهدايا التي يتكلفها راغب الزواج لعائلة خطيبته. وقال البلوي: " الهدايا التي يتكلفها راغب الزواج في تدليل العائلة التي ينصب عندها، لو تفركش مشروعه هل تعود؟". وأضاف: " هذا السؤال ربما يهم البعض ممن قدم بعض الملايين كهدايا لأهل المخطوبة ". ومن جانبه أجاب عدة قانونيين بأن الهدايا التي يهديها الخاطب لمخطوبته إذا لم تكن من المهر اتفاقاً أو عرفاً فهي هبة من الخاطب، وإن كان الفسخ من جهة المخطوبة فله الرجوع.

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