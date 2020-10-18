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شكرا لمتابعة خبر عن شاهد..عودة المصلين للمسجد الحرام لأول مرة منذ 7 أشهر والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):بقلوب مشتاقة، عاد اليوم الأحد، المواطنون والمقيمون إلى الصلاة في المسجد الحرام وذلك لأول مرة منذ 7 أشهر.
ووثقت مجموعة من الصور اللحظات الأولى لدخول المصلين لأدء صلاة فجر اليوم.
واستعدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لاستقبال 220 ألف معتمر و560 ألف مصلٍ طوال فترة ثاني مراحل العمرة، والتي تستمر على مدار 14 يوماً، وسط منظومة متكاملة من الخدمات.
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