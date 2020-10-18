تنبيه من الأرصاد لأهالي ينبع

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم الأحد بمنطقة المدينة المنورة. أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم الأحد بمنطقة المدينة المنورة. وتضمنت حالة الطقس نشاطا للرياح وارتفاع الأمواج وتدن في مدى الرؤية على محافظة ينبع. وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحا حتى الساعة السادسة مساء .

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