شكرا لمتابعة خبر عن نايف المالكي يوضح علامات التفرقة بين الثعابين السامة والغير سامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

كشف مروض الأفاعي نايف المالكي، أنه ينوي تأليف كتاب عن كيفية اصطياد الثعابين.

وأوضح المالكي أن حبه للثعابين بدأ قبل 20 عامًا، ناصحا من يريد الاحتراف في تلك الهواية بالقراءة كثيرت عن أنواع الثعابين.

وأشار إلى أنه يصطاد الكوبرا العربية، والأسود الخبيث، وأم جنيب، والسجاد الشرقي، والأفعى النفاثة.

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ولفت إلى أنه يمكن التفرقة بين أنواع الثعابين السامة وغير السامة، من خلال الرأس والذيل والأصوات.