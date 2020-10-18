شكرا لمتابعة خبر عن 7 شركات تعلن مقاطعة المنتجات التركية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):تزامنًا مع حملة مقاطعة المنتجات التركية التي شنتها المملكة، ردًا على سياسة النظام التركي العدائي والداعم للإرهاب وتدخلاته في شؤون دول المنطقة، أعلنت عدة مؤسسات وشركات سعودية، مقاطعة المنتجات التركية في أسواق المملكة.
وفي أكبر استجابة من نوعها لحملة مقاطعة، انضمت للحملة كل من: " مفروشات العبداللطيف " و " أسواق الوطنية " و"مجموعة القفاري للأثاث والسجاد"، و"أسواق التميمي" و"أسواق العثيم" و"أسواق استرا" و "الدانوب ".
وأعلن نشطاء من مختلف الدول العربية دعمهم حملة المملكة للمقاطعة، ودعوا إلى تعميمها في مختلف الدول العربية عقابا لأردوغان.
يذكر أن واردات المملكة من المنتجات التركية تراجعت خلال أول 8 أشهر من 2020، بشكل مهول إلى 1.91 مليار دولار، وهو ما يؤكد بوار المنتج التركي في الأسواق السعودية، ومن المتوقع أن يتزايد التراجع بشكل كبير خلال الشهور المتبقية من العام الجاري مع تصاعد حملات المقاطعة.
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