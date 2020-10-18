السعودية اليوم / الصين تسجل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بكين 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واس

سجلت الصين 13 إصابة جديدة بفيروس

وبذلك يبلغ العدد الإجمالي للإصابات المسجلة في الصين 85672 حالة حتى الآن، في حين ظل عدد الوفيات عند 4634 حالة دون تغيير مع عدم تسجيل أي حالات وفاة جديدة.

// انتهى //

07:11ت م

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بكين 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واسسجلت الصين 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، تعود جميعها لمسافرين قادمين من الخارج، فيما لم يتم تسجيل أي حالات إصابة محلية.وبذلك يبلغ العدد الإجمالي للإصابات المسجلة في الصين 85672 حالة حتى الآن، في حين ظل عدد الوفيات عند 4634 حالة دون تغيير مع عدم تسجيل أي حالات وفاة جديدة.// انتهى //07:11ت م0011

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