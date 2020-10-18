السعودية اليوم / المكسيك تسجل 355 وفاة جديدة بفيروس كورونا



مكسيكو سيتي 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واس

قالت وزارة الصحة بالمكسيك يوم السبت إنها سجلت 5447 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من العدد المعلن.

// انتهى //

06:02ت م

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مكسيكو سيتي 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واسقالت وزارة الصحة بالمكسيك يوم السبت إنها سجلت 5447 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و355 وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 847108 إصابات و86059 وفاة.وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من العدد المعلن.// انتهى //06:02ت م0009

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