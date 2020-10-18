شكرا لقرائتكم خبر عن السماح للمواطنين والمقيمين بالصلاة في المسجد الحرام لأول مرة منذ سبعة أشهر والان نبدء بالتفاصيل

السماح بأداء الصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة في المسجد الحرام لأول مرة منذ 7 أشهر، وبدء توافد المواطنين والمقيمين إلى المسجد النبوي لزيارة الروضة الشريفة.

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