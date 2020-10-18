شكرا لمتابعة خبر عن رشا العبدالله تتفوق في مزاد الإبل ببيع ناقة صفراء بـ180 ألف ريال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تفوقت مالكة الإبل رشا العبدالله، في أول مشاركة لها في مسابقة مزاد الإبل، بعدما باعت ناقة صفراء بـ180 ألف ريال.

وتعمل العبدالله اخصائية أمراض قلب بمستشفى القوات المسلحة، وتقيم بحفر الباطن، وتهتم بمجال رعي الإبل منذ نحو20 عامًا.

وتمتلك رشا العبدالله 25 ناقة، وصقور شاهين، وخيل.