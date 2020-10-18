هل كاميرات الرصد الآلي تخالف الركوب بجوار السائق لعدم ربط حزام الأمان؟.. «المرور» يرد

كشف المرور السعودي، عن حقيقة قيام كاميرات الرصد الآلي، برصدٍ للراكب بجوار السائق، وفرض غرامة حال عدم التزامه بربط حزام الأمان.

وأوضح حساب المرور السعودي، عبر تويتر، أنه وفقاً لنظام المرور، ألزم الركاب باستخدام أحزمة الأمان أثناء السير على الطرق ويترتب على ذلك مخالفة تحرر بحقهم.

جاء ذلك رداً على استفسار أحد المواطنين الذي وجه تساؤلًا قال فيه: «هل كاميرات الرصد الآلي تخالف الركب بجوار السائق لعدم ربط الحزام؟».