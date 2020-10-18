«تعليم المدينة» تبدأ تنفيذ برامج «مراكز الأحياء المتعلِّمة».. غدًا

منها التسويق الإلكتروني وخدمة العملاء..
تنفّذ الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة ممثلة بإدارة التعليم المستمر غدًا الأحد، ١٦ برنامجًا ضمن برامج «مراكز الأحياء المتعلمة».
وأوضحت إدارة التعليم بالمدينة المنورة أنّ البرامج التي تعقد - عن بُعد - على مدى خمسة أسابيع تشمل مجالات التسويق الإلكتروني، وخدمة العملاء، وتصميم المواقع وتطبيقات الهواتف الذكية، والسكرتارية التنفيذية، وأسرار النجاح في العمل الإداري، والتعلّم الذاتي للغة الإنجليزية، والصحة النفسية السليمة، والإرشاد المهني وتطوير الذات، والتنمُّر الإلكتروني وغيرها من البرامج.
ولفتت «تعليم المدينة»، إلى أنّ الالتحاق بالبرامج متاح لمن هم فوق 15 سنة إلى 60 سنة من خلال الرابط أو رمز الباركود المتاحة على حسابات الإدارة على مواقع التواصل الاجتماعي الذي يحدّد الجدول الزمني لكل برنامج.
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