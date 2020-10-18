للأسبوع الثامن.. «التعليم» تُعلن جداول دروس الحصص اليومية بجميع المراحل الإبتدائي والمتوسط والثانوي

أعلنت وزارة التعليم، اليوم السبت، جدول دروس الحصص اليومية للصفوف «الأول والثاني والثالث الابتدائي» من الأسبوع الثامن، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 3 عصرًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على يوتيوب.

وكشفت التعليم، عن جدول دروس الحصص اليومية للصفوف «الرابع والخامس والسادس الابتدائي» من الأسبوع الثامن، عبر قنوات عين في بث مباشر من الساعة 3 عصرًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على يوتيوب.

وأزاحت التعليم الستار أيضًا، عن جدول دروس الحصص اليومية للصفوف «الأول والثاني والثالث المتوسط» من الأسبوع الثامن، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 9 صباحًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على يوتيوب.

وقامت التعليم بنشر جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية «المستوى الأول» من الأسبوع الثامن، عبر قنوات عين في بث مباشر من الساعة 9 صباحًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على يوتيوب.

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وأعلنت التعليم، جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية المستوى الثالث والمستوى الخامس من الأسبوع الثامن، عبر قنوات عين في بث مباشر من الساعة 9 صباحًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على يوتيوب.

كما أعلنت جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية «عام اختياري – تحفيظ اختياري» من الأسبوع الثامن، عبر قنوات عين في بث مباشر من الساعة 9 صباحًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على يوتيوب.

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