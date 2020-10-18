السعودية اليوم / الأرصاد تصدر تنبيها من رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة ينبع



المدينة المنورة 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس ليوم غد الأحد بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله - تضمنت نشاطا للرياح وارتفاع الأمواج وتدن في مدى الرؤية على محافظة ينبع.

وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحا حتى الساعة السادسة مساء .

//انتهى//

04:39ت م

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