السعودية اليوم / مصر تعرب عن بالغ إدانتها لحادث الطعن الإرهابي بباريس



القاهرة 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واس

أعربت جمهورية مصر العربية عن بالغ إدانتها لحادث الطعن الإرهابي الذي وقع بإحدى ضواحي العاصمة الفرنسية باريس أمس الجمعة، وأسفر عن وفاة مواطن فرنسي.

وتقدّمت مصر - في بيان للخارجية المصرية اليوم - بخالص تعازيها لأسرة الضحية وللحكومة والشعب الفرنسييّن، مؤكدة وقوفها مع فرنسا في هذا الظرف الأليم، والتضامن من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب والعنف والتطرف بكافة أشكالها وصورها.

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03:14ت م

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