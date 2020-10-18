رياضي / دوري كأس الأمير محمد بن سلمان : الهلال يتغلب على العين



الرياض 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واس

تغلب الهلال بهدف دون مقابل على العين اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض ضمن الجولة الأولى لدوري كأس الأمير

وسجل علي البليهي هدف الفوز للهلال عند الدقيقة ٤٩ ليحقق الفريق أول ٣ نقاط في بداية رحلة الدفاع عن لقبه، فيما بقي العين برصيد خال من النقاط.

// انتهى //

03:03ت م

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الرياض 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واستغلب الهلال بهدف دون مقابل على العين اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض ضمن الجولة الأولى لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .وسجل علي البليهي هدف الفوز للهلال عند الدقيقة ٤٩ ليحقق الفريق أول ٣ نقاط في بداية رحلة الدفاع عن لقبه، فيما بقي العين برصيد خال من النقاط.// انتهى //03:03ت م0134

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