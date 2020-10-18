سياسي / مؤتمر سرت الثاني يناقش حل الأزمة الليبية ومخرجات برلين وإعلان القاهرة



طرابلس 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واس

بحث المشاركون في مؤتمر سرت الثاني المحاولات السابقة لحل الأزمة الليبية ومناقشة مخرجات برلين وإعلان القاهرة.

وأوضح المكتب الإعلامي لبلدية سرت أن المؤتمر عقد بقاعة ساحة الشهداء المؤقتة بمدينة سرت تحت شعار ( استحضار الذاكرة التاريخية لدعم الثوابت الوطنية ).

وأعلن رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر تقسيم المشاركين لمجموعات عمل حسب الفئات المشاركة لدراسة محاور النقاش والتي تتضمن بحث المحاولات السابقة لحل الأزمة ومناقشة مخرجات برلين وإعلان القاهرة.

وبحث المجتمعون طرح ميثاق لمؤتمر سرت الأول ومناقشة مشروع ميثاق سرت الثاني.

حضر الجلسة الافتتاحية وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية عبد الهادي الحويج ونظيريه التونسي المنجي الحامدي والمالطي أيفارست بارتو لو، وعضو مجلس النواب عن ترهونة محمد العباني

،ورئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر، ورئيس مجلس حكماء ليبيا، وعدد من المشائخ والأعيان في مدن ليبيا، والمحامون ورجال القانون ومنظمات المجتمع المدني والشباب وضحايا الإرهاب وفئة ذوي الإعاقة والنساء وأساتذة الجامعات والمثقفين.

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