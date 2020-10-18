السعودية اليوم / موريتانيا تسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا



نواكشوط 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واس

سجّلت موريتانيا 4 إصابات جديدة بفيروس

وأكدت وزارة الصحة الموريتانية اليوم أن إجمالي الإصابات بلغت بذلك 7607 حالة، منها 7342 حالة تعافٍ منذ بداية ظهور الفيروس في البلاد، فيما وصل إجمالي الوفيات 163 وفاة.

// انتهى//

02:28ت م

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نواكشوط 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واسسجّلت موريتانيا 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) و 3 حالات تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.وأكدت وزارة الصحة الموريتانية اليوم أن إجمالي الإصابات بلغت بذلك 7607 حالة، منها 7342 حالة تعافٍ منذ بداية ظهور الفيروس في البلاد، فيما وصل إجمالي الوفيات 163 وفاة.// انتهى//02:28ت م0132

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