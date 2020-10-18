السعودية اليوم / غانا تسجل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أكرا 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واس

سجلت غانا 25 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الغانية اليوم أن إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس بلغ 47173 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 310 أشخاص.

// انتهى //

02:00ت م

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أكرا 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واسسجلت غانا 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت وزارة الصحة الغانية اليوم أن إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس بلغ 47173 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 310 أشخاص.// انتهى //02:00ت م0131

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