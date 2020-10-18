شكرا لقرائتكم خبر عن «جسر مشاة» بين الخزامى وعزيزية الخبر والان نبدء بالتفاصيل

تعمل بلدية الخبر على إنشاء مشروع جسر مشاة يربط بين حي الخزامى وحي الجسر بالعزيزية في الخبر، ضمن المشاريع المستهدفة للنقاط السوداء المتعلقة بحوادث الدهس المرورية، فيما سيتم مراعاة استخدام الجسر من قبل كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد رئيس بلدية محافظة الخبر م. سلطان الزايدي حرص البلدية على تطوير مختلف الأحياء وتوفير الخدمات اللازمة لها واهتمامها كذلك بتنمية مخططات العزيزية من خلال المشاريع التي يتم تنفيذها وفق الاعتمادات المالية اللازمة لها، مبينا أن هناك العديد من المشاريع التي أنجزت خلال السنوات الماضية شملت العديد من المجالات.

وأشار م. الزايدي إلى أن مشروع جسر المشاة الرابط بين حي الخزامى والعزيزية على طريق الملك خالد بن عبدالعزيز يتم العمل به حاليا ويتكون من هيكل معدني مغطى بشرائح الألمنيوم المفرغة بتشكيل زخرفي هندسي بطول 87 مترا طوليا، بوجود ركائز خرسانية تحتوي على سلالم خرسانية ومصاعد كهربائية، مضيفا إن مدة المشروع تبلغ 12 شهر ويمثل أهمية كبيرة لسلامة عابري الطريق، حيث سيتم مراعاة استخدام الجسر من قبل كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضح أن البلدية بدأت بالعمل على تأهيل وإعادة سفلتة شوارع حي الخزامى ضمن برنامج صيانة الشوارع، وذلك بتنفيذ العديد من أعمال الصيانة بالحي بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، وكذلك المحافظة على البنية التحتية للشوارع بما يتناسب مع عملية التنمية والتطوير التي تشهدها محافظة الخبر، حيث تم اختيار مربعين بالحي والبدء بكشط وإعادة سفلتة الشوارع الواقعة في نطاق المنطقة المحصورة ما بين شارعي 14 وطريق مجلس التعاون وطريق الملك خالد وشارع العدل بن الحكيم الشيباني.