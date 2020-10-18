شكرا لقرائتكم خبر عن مليار ريال لـ 10 عقود نظافة بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

دعا رئيس المجلس البلدي بمحافظة الأحساء د. أحمد البوعلي، جميع المواطنين ليكونوا عونا للأمانة في المحافظة على البيئة، عبر الاهتمام بالنظافة وإيصال أي ملحوظة تضر المجتمع من خلال الرقم الموحد 940، أو التواصل مع نظام المجلس البلدي الإلكتروني.

متابعة ومحاسبة

وقال البوعلي لـ«اليوم»: لا عذر لأحد في ألا تكون الأحساء أكثر نظافة وجمالا وأنسنة من أي وقت مضى، وبشكل لائق للمواطن والمقيم والزائر، خصوصا أن حكومتنا الرشيدة وفرت الدعم للمحافظة وقراها، وتوجد عشرة عقود نظافة شاملة حاضرة الأحساء والقرى والهجر بقيمة مليار ريال تقريبا، مؤكدا أن بعض التصرفات المخالفة تستحق المتابعة والعناية والمحاسبة. كما أكد أهمية المحافظة على البراري.

مؤشرات أداء

ولفت إلى أنه خلال متابعة المجلس في آخر اجتماع له مع وكيل الخدمات م. ناجي المري، تقرر تعيين مراقبين ميدانيين للأمانة والاستشاريين، مشيرا إلى اطلاع المجلس على نظام مؤشرات الأداء KPIs لاحكام عملية الرقابة على أعمال النظافة، لتطوير منظومة جمع ونقل المخلفات الصلبة بحيث تجمع المعلومات إلكترونيا وميدانيا وإرسالها إلى قواعد البيانات وتحليل النتائج واستخراج التقارير.

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خطط تشغيلية

وأشار إلى أن المجلس اطلع على نظام التتبع الآلي للمعدات والآليات الخاصة بأعمال النظافة وقياس مدى التزام السائقين بتنفيذ الخطط التشغيلية والمسارات المحددة، وهذا النظام يكفل للمراقبين التتبع غير المباشر والتعرف على مدى التزام المعدات والحفظ التاريخي لجميع البيانات.

وعي المواطن

وأكد نائب رئيس المجلس يوسف الحجي أهمية وعي المواطن للرقي بالمحافظة، وعدم قبول أي سلوك مخالف مثل رمي المخلفات من السيارة أو في الحدائق، مؤكدا أن المجلس البلدي يتابع بصفة دائمة أعمال النظافة بالمحافظة.