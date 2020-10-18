شكرا لقرائتكم خبر عن حزمة برامج تأهيلية لموظفي القطاع السياحي والان نبدء بالتفاصيل
وتستهدف البرامج التدريبية العاملين في القطاعات السياحية، بالإضافة إلى أولئك الذين يتعاملون مع الزوار والسياح بشكل مباشر.
ودعت الوزارة المهتمين والعاملين في قطاعات السياحة في المملكة إلى الاستفادة من البرامج التدريبية، التي ستطلقها غداً وتستمر حتى شهر أبريل 2021م. وتهدف البرامج إلى الاستثمار في بناء الكفاءات المتميزة من أبناء وبنات المملكة، وتأهيلهم للعمل في القطاع السياحي، الذي يمثل أكبر القطاعات الموفرة للوظائف على مستوى العالم.
وتأتي هذه البرامج التدريبية، التي تقدمها وزارة السياحة بالتعاون مع عدد من المراكز المتخصصة في إطار فتح الفرص الوظيفية وتطوير المهارات وتنويع مصادر الدخل المحلي، وتنمية الموارد البشرية من خلال التوسع في مجالات التدريب المباشر، إلى جانب تفعيل التحول الرقمي في مجال التدريب عن بُعد، والاستفادة من البنية التحتية المتطورة، والكفاءة الرقمية التي تتميز بها منصات وزارة السياحة.
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