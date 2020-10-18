شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسطبل الأحمر» يتوج بكأس إمارة المنطقة الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، سلم وكيل إمارة المنطقة د. خالد البتال، مساء أمس السبت، كأس إمارة المنطقة للإسطبل الأحمر لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، وذلك بعد فوز الفرس «همايم» بالكأس. وتسلم الكأس المدرب عبدالله بن مشرف، والخيال عبدالله العضيب، وذلك في ميدان الملك عبدالعزيز بنادي سباقات الخيل بمدينة الرياض.

وهنأ وكيل الإمارة الإسطبل الفائز، منوهاً بالدعم السخي الذي تحظى به رياضة الفروسية من لدن القيادة الرشيدة -يحفظها الله-، مبيناً أن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، حريصان على مشاركة الإمارة في دعم وتنشيط رياضة الفروسية في المنطقة، ونقلها لآفاقٍ أوسع.

وأقيم السباق على كأس الإمارة في الشوط الخامس ضمن فعاليات حفل السباق الـ20، على مسافة 1400 متر، للأفراس 3 سنوات فأكثر، لإنتاج جميع الدرجات، بمشاركة 13 فرساً، واستطاعت «همايم» أن تقطع الشوط في زمن قدره دقيقة و25 ثانية، لتحقق بذلك الكأس، بعد منافسة حامية في الأمتار الأخيرة من السباق.