شكرا لقرائتكم خبر عن ملعب كرة قدم «احترازي» بعريعرة والان نبدء بالتفاصيل

نفذت أمانة المنطقة الشرقية ملعب كرة قدم في عريعرة يحقق مفهوم التباعد الجسدي أثناء ممارسة اللعب، كما يمتاز بإمكانية ممارسة اللعب بشكل اعتيادي في الظروف الطبيعية.

وأوضح رئيس بلدية عريعرة م. أحمد الغامدي أنه تم تنفيذ الملعب على مساحة 924 مترا مربعا ذات النظام السداسي للعب، وتم تزويده بأربعة أعمدة إنارة ذات إضاءة led بقوة إجمالية 3500 واط.

وأشار إلى أن الملعب يمتاز بتصميمه وفق دراسة لأماكن تحركات اللاعبين «مدافعين - ووسط - ومهاجمين»، ليتم بعد ذلك رسم هذه المناطق بأشكال هندسية تحقق تخصيص مناطق للاعبين مما يسهم في الحد من الاحتاك بين اللاعبين ويضمن ترك مسافة كافية بينهم.

وبين م. الغامدي أن فكرة تصميم الملعب تأتي انطلاقا من تطبيق الضوابط الوقائية والإجراءات والتدابير الاحترازية المعتمدة، ومنها التباعد الجسدي.