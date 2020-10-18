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حملات تنظيف مكثفة للحدائق والمتنزهات

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تواصل بلدية شرق الدمام ممثلة بإدارة النظافة أعمالها في الحدائق العامة والمتنزهات؛ حرصاً على راحة وسلامة المتنزهين، إضافة إلى تكثيف أعمال تنظيف الشاطئ والكورنيش.

ودعت البلدية الجميع للمحافظة على الأماكن التي يرتاودنها، والإبلاغ عن أي مخالفة عبر قنوات الاتصال المختلفة.

وكثفت البلدية جولاتها الميدانية لرصد المباني المهجورة والآيلة للسقوط التي تشكل خطراً وتشويهاً للطابع العام، مؤكدة اتحاذ كافة الإجراءات اللازمة تمهيداً لإزالتها. كما واصلت أعمال رفع الأنقاض مجهولة المصدر لمعالجة مظاهر التشوة البصري.

وعززت البلدية التعاون المشترك مع هيئة الغذاء والدواء، عبر تنفيذ حملات على المنشآت الغذائية للتأكد من تطبيق كتابة السعرات الحرارية ومسببات الحساسية في قوائم الطعام للمطاعم والبوفيهات مع المخابز والحلويات، بالإضافة لمحلات بيع العصيرات ومحلات بيع القهوة.

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