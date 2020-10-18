شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم أممي لـ«النخيل والتمور» والان نبدء بالتفاصيل

شارك مركز النخيل والتمور بمحافظة الأحساء في فعاليات يوم الغذاء العالمي 2020 الذي أقيم خلال المدة من 28 إلى 30 صفر الماضي في أحد المجمعات بمحافظة جدة، وذلك من خلال جناح ضم الكثير من أصناف التمور والمنتجات الغذائية المصنعة من التمور ومشتقاتها في المركز.

وأعرب المدير العام للمركز م. خالد الحسيني سعادته بمشاركة المركز في المعرض، وعلى تكريم المركز من قبل ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، مؤكدا سعي المركز الدائم لإبراز الجهود العلمية والبحثية للاستفادة منها في مجال النخيل ومن منتجات الصناعات التحويلية الغذائية للتمور.