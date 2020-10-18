شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم أممي لـ«النخيل والتمور» والان نبدء بالتفاصيل
وأعرب المدير العام للمركز م. خالد الحسيني سعادته بمشاركة المركز في المعرض، وعلى تكريم المركز من قبل ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، مؤكدا سعي المركز الدائم لإبراز الجهود العلمية والبحثية للاستفادة منها في مجال النخيل ومن منتجات الصناعات التحويلية الغذائية للتمور.
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