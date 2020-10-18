شكرا لقرائتكم خبر عن 800 ألف مصلٍ يتوافدون على الحرمين بثاني مراحل العمرة والان نبدء بالتفاصيل

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، ضرورة تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية كافة بما يضمن سلامة المصلين وزوار المسجد النبوي الشريف، وتهيئته بما يُمكّن الزائرات من الصلاة في الروضة الشريفة وتأديتهن للزيارة بكل يسر وسهولة في المواقع المخصصة لهن.

خطة الوزارة

واستعرض سموه، خلال استقباله وزير الحج والعمرة د. محمد بنتن، ونائبه د. عبدالفتاح مشاط، ووكيل الوزارة لشؤون الزيارة بالمنطقة محمد البيجاوي، أمس، خطة الوزارة لاستقبال المواطنين والمقيمين للزيارة والصلاة في الروضة الشريفة ابتداءً من اليوم الأحد، بالتنسيق مع الجهات المشاركة ضمن أعمال المرحلة الثانية من العودة التدريجية للعمرة بنسبة 75 % من إجمالي الطاقة التشغيلية بالمسجد النبوي الشريف.

مواعيد مجدولة

من جهته، أوضح وزير الحج والعمرة، أن الوزارة أنهت استعداداتها كافة بالتنسيق مع شركائها لتطبيق خطط المرحلة التشغيلية الثانية، التي تشمل عودة المصلين للصلاة في الروضة الشريفة، مشيراً إلى أن تطبيق «اعتمرنا» بدأ فعلياً في استقبال طلبات المواطنين والمقيمين الراغبين في الزيارة والتشرف بالسلام على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عبر المواعيد المجدولة وَفْق الطاقات الاستيعابية للروضة ومنطقة الزيارة مع مراعاة المتطلبات الوقائية والتشغيلية. وقدّم شكره وامتنانه لسمو الأمير فيصل بن سلمان؛ على دعمه المتواصل لخِدْمات منظومة الحج والعمرة وشؤون الزيارة على مستوى المنطقة، ورعاية سموه لحزم المشاريع الجديدة الموجهة لخدمة زوار المسجد النبوي الشريف التي ترسم ملامح واضحة من الصورة الحضارية للمدينة المنورة.

منظومة متكاملة

وتتوافد اليوم الأحد، غرة ربيع الأول، حشود المصلين والمعتمرين، إلى الحرمين الشريفين، مع بداية المرحلة الثانية للعودة التدريجية، والتي تستقبل 220 ألف معتمر و560 ألف مصلٍ على مدار 14 يوما، وسط منظومة متكاملة من الخدمات هيأتها حكومة المملكة لضيوف الرحمن.

وسيتمكن من أداء الصلاة في الحرم المكي وفق المرحلة الثانية 40 ألف مصلٍ و15 ألف معتمر في اليوم، بما يمثل 75 % من إجمالي الطاقة الاستيعابية، التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للحرم المكي، كما سيتم السماح بزيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي.

منع جلب الأطعمة

ونوهت الرئاسة العامة على المصلين والمعتمرين بضرورة التقيد والالتزام بالأوقات المحددة وفق التصاريح المصدرة، والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وارتداء الكمامات الطبية وتعقيم الأيدي بشكل مستمر، والتعاون مع منسوبي الرئاسة والجهات العاملة على خدمة المعتمرين والمصلين، وعدم جلب الأطعمة والأشربة، والالتزام بالأوقات المحددة دخولا وخروجا.

المسجد النبوي

وفي الإطار ذاته، أطلق الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي د. عبدالرحمن السديس، خطة موسم الزيارة التي أعدتها وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي لاستقبال الزائرين للروضة الشريفة.

Advertisements

وكانت وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي قد أعلنت الخميس، أن دخول النساء للصلاة في الروضة الشريفة في الفترة الصباحية من بعد الإشراق إلى قبل صلاة الظهر وتكون الطاقة التشغيلية للدخول 900 مصلية في اليوم الواحد.

وبينت أن دخول المصلين من الرجال للزيارة والصلاة في الروضة الشريفة على 4 فترات بعد صلاة الفجر وبعد صلاة الظهر وبعد صلاة العصر وبعد صلاة المغرب.

الطاقة التشغيلية

وحددت الطاقة التشغيلية للدخول للسلام على النبي -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه -رضوان الله عليهما- 11880 زائرا في اليوم الواحد.

ويكون الدخول إلى المسجد النبوي من خلال نقاط الفرز التالية: ساحة باب السلام رقم 1 للرجال «للزيارة»، ساحة باب بلال رقم 38 للرجال «للروضة»، ساحة باب عثمان رقم 24 للنساء «للروضة».

وأشارت الوكالة إلى استمرار تخصيص أداء الصلوات الخمس والجمعة داخل الحرم القديم والروضة الشريفة على العاملين بالمسجد النبوي من مدنيين وعسكريين وذوي الجنائز، واستمرار إغلاق المسجد النبوي بعد صلاة العشاء وإعادة فتحه قبل صلاة الفجر بساعة.

ويمكن من خلال تطبيق «اعتمرنا» اختيار وقت الزيارة والمرافقين، شريطة أن يكون لدى المتقدم والمرافقين حساب مستقل في تطبيق «توكلنا» للتحقق آليا من الحالة الصحية للمتقدم.

تصاريح اعتمرنا

وأتاحت وزارة الحج والعمرة عبر تطبيق «اعتمرنا» 3 تصاريح جديدة تزامنا مع انطلاق المرحلة الثانية للعمرة الاستثنائية هي: تصريح الصلاة في المسجد الحرام، وتصريح الصلاة في المسجد النبوي، وتصريح السلام على الرسول.

وقد شهدت المرحلة الأولى التي انطلقت منتصف شهر صفر 1442هـ السماح لـ 6 آلاف معتمر في اليوم من مواطني ومقيمي المملكة بنسبة بلغت

30 % من الطاقة الاستيعابية.