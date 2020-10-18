شكرا لقرائتكم خبر عن فتح مسجد قباء أمام المصلين بضوابط وقائية والان نبدء بالتفاصيل

فتح فرع وزارة الشؤون الإسلامية، بمنطقة المدينة المنورة، مسجد قباء من قبل صلاة الفجر بساعة وحتى صلاة العشاء، إنفاذا لتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ د. عبداللطيف آل الشيخ، لتمكين المصلين والزائرين من الصلاة في المسجد طوال اليوم مع تطبيق جميع الضوابط الصحية المعتمدة في المساجد من قبل الجهات المختصة؛ للمحافظة على سلامة وصحة المصلين من فيروس كورونا

وبهذه المناسبة صرح المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمدينة المنورة الشيخ وجب العتيبي، بأن الفرع بدأ، أمس الأول الجمعة، بتنفيذ التوجيه الصادر من الوزير، والمستند لموافقة إمارة المدينة المنورة بفتح المسجد من قبل صلاة الفجر بساعة وحتى بعد صلاة العشاء بساعة كاملة؛ لتمكين المصلين والزائرين من الصلاة والزيارة لمدة أكبر من السابقة، مع فرض جميع الإجراءات الاحترازية التي تضمن بعد توفيق الله حماية المصلين والمصليات من الجائحة.

وقدم «العتيبي»، شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير المنطقة وسمو نائبه؛ على الدعم والمساندة لجميع أعمال الفرع لتحقيق رسالته، في ضوء متابعة وتوجيهات الوزير لخدمة بيوت الله والعناية بها ونشر منهج الوسطية والاعتدال لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.

واختتم المدير العام لفرع الشؤون الإسلامية بالمدينة المنورة تصريحه مجدداً التأكيد على أن الفرع يواصل تقديم الخدمات على مدار الساعة بمسجد قباء عبر كوادر مدربة من العاملين والعاملات لخدمة المصلين والزائرين، بتطبيق جميع الضوابط الصحية ومواصلة التعقيم والنظافة والصيانة وإجراء الفحوصات اللازمة بمداخل المسجد، سائلاً الله -تعالى- التوفيق والإعانة والسداد.