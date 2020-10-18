شكرا لقرائتكم خبر عن مشاريع وقفية لإنعاش مداخيل جامعة أم القرى والان نبدء بالتفاصيل

أكد مستشار رئيس جامعة أم القرى لشؤون الأوقاف د. مشعل السلمي السعى لإنشاء مشاريع وقفية لإنعاش مداخيل الجامعة الاقتصادية، ومواكبة نظام تنمية الموارد المالية من خلال برامج وقفية مدروسة من قبل مختصين، والاستخدام الأمثل للموارد البشرية والأكاديمية لتعزيز قطاعها الاستثماري.

جاء ذلك خلال ورشة شهدها رئيس الجامعة د. عبدالله بافيل، أمس، حول مشروع أوقاف الجامعة، وسبل تطويرها لتحقيق الانتعاش الاقتصادي، وبحث آلية تنويع المداخيل الوقفية، بحضور المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ د. صالح بن حميد وعدد من منسوبي الجامعة ومنسوباتها.

ونوقش في الورشة سبل تعميق الشراكة بين الأوقاف وبين المجتمع المحلي والعالمي، وخطوات تطوير المبادرات الوقفية، وآلية التنسيق لإقامة مشروعات مشتركة مع مختلف القطاعات، لإيجاد حلول تكاملية للمشكلات الشائعة في مجال الأوقاف، بالإضافة للاستثمار الأمثل للممتلكات وتسخيرها في زيادة موارد الجامعة.