، الخليج 365 في أسبوع .. الحرب على الفساد يتصدر اهتمامات القراء والاقتصاد التركي يئن من المقاطعة ،

محمد بن مسعود - الدمام - اعتدال الطقس وسوق النفط يتجاوز الأصعب وموافقة "الوزراء" على الدراسة عن بُعد

شهد الأسبوع الماضي أحداثًا متنوعة داخليًا وخارجيًا، وكان أبرزها موافقة مجلس الوزراء على أن تكون الدراسة في الفصل الدراسي الأول عن بعد، الإعلان عن مباشرة 889 قضية جنائية وتأديبية لعددٍ من موظفي الدولة الذين تجاوزوا الأنظمة والقوانين، وتلاعبوا بالمال العام، واستغلوا نفوذهم.

ومن الأخبار التي حظيت باهتمام القراء، الإعلان عن اعتدال المناخ في المملكة، بعد شهور من الحرارة المرتفعة، ونسبة الرطوبة التي بلغت ذروتها في جازان والشرقية. ولم ينته الأسبوع إلا بعد أن شهدت المملكة حملة شعبية على مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة المنتجات التركية، بعد تجاوز بعض المسؤولين الأتراك بحق المملكة وبقية دول الخليج.. وكان هناك بشرى ساقها رئيس أرامكو بقرب عودة أسواق النفط إلى ما كانت عليه من الأسعار.. وهنا رصد لأبرز أخبار الأسبوع الماضي..

التعليم عن بُعد

عقد مجلس الوزراء جلسته عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-. وفي مستهل الجلسة اطلع مجلس الوزراء على آخر المستجدات المتصلة بجائحة فيروس كورونا محليًّا وعالميًّا. وعدّ المجلس صدور الأمر السامي باستمرار العملية التعليمية عن بُعد حتى نهاية الفصل الدراسي الأول تأكيدًا لاهتمام خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد ـ حفظهما الله ـ بسلامة الطلاب والطالبات، وأعضاء الهيئة الإدارية والتعليمية والتدريبية في المدارس والمعاهد والكليات والجامعات، وحمايتهم من مخاطر تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا.

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ملاحقة الفاسدين

صرّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بأنَّ الهيئة باشرت أخيرًا (889) قضية جنائية وتأديبية.

وضمت القضايا مرتشين من عددٍ من الوزارات، منها الدفاع والنقل والشؤون البلدية والنقل وبعض الجهات الأمنية، ولعل أبرز هذه القضايا، التي جاءت إلحاقًا لما أعلن عنه بوجود شبهة فساد وتنفع واستغلال لنفوذ الوظيفة العامة لعددٍ من موظفي بلديات إحدى المحافظات التابعة لمنطقة الرياض، واستكمالاً للتحقيقات في القضية وبعد استصدار الأوامر اللازمة من وحدة التحقيق والادعاء الجنائي، فقد قُبِضَ على (13) موظفًا حكوميًا بالجهة ذاتها، و(4) رجال أعمال، و(5) مقيمين يعملون بشركات متعاقدة مع البلدية، وبتفتيش منازلهم عُثر على مبالغ نقدية بلغ إجماليها (193.639.535) ريالاً، وقد أخفِيَت في أماكن متعددة أبرزها الأسقف المستعارة وخزان ماء أرضي وغرفة خدمات بأحد المساجد.

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800 ألف معتمر

تستعد الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بدءًا من بعد الأحد، لاستقبال ٢٢٠ ألف معتمر و٥٦٠ ألف مُصَلٍّ طوال مدة ثاني مراحل العمرة، التي تستمر على مدار ١٤ يومًا، وسط منظومة متكاملة من الخدمات هَيّأتها حكومة المملكة لقاصدي الحرمين الشريفين.

وسيتمكن من أداء الصلاة في الحرم المكي وفق المرحلة الثانية (٤٠) ألف مُصَلٍّ و(١٥) ألف معتمر في اليوم، بما يمثل ٧٥ ٪ من إجمالي الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للحرم المكي.

https://sabq.org/8gd9M5

الجاهزية العسكرية

دشنت وزارة الدفاع، ممثلة في القوات البحرية الملكية السعودية، الأربعاء بالتعاون مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية، أول زورق اعتراضي سريع من نوع (HSI32) محلي الصنع.

جاء ذلك ضمن خطة توطين الصناعات العسكرية بالمملكة حيث سيتم تصنيعها وتوطينها محليًا وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية بالشراكة بين شركة CMN الفرنسية وشركة الزامل للخدمات البحرية.

https://sabq.org/mbBn2g

سجن النساء

للمرة الأولى في تاريخ النيابة العامة، باشرت 51 من ملازمات التحقيق، أعمالهن؛ للنظر في قضايا الأحداث والمؤثرات العقلية والمخدرات الخاصة بالنساء والفتيات؛ وذلك بعد خضوعهن لبرنامج تدريبي لمدة عام دراسي؛ للتعرف على نظام الإجراءات الجزائية ودراسة القضايا والرقابة على بعض المرافق الأمنية.

وتتمتع ملازمات التحقيق -بحسب تقرير لقناة "العربية"- بحصانة نيابية خلال فترة عملهن داخل 13 فرعًا في مناطق المملكة؛ فيما تم تعيين الخمس الأوائل بحسب رغباتهن؛ دعمًا لعمل المرأة في المنظومة الأمنية والعدلية.

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تبادل الأسرى

بدأت في اليمن، الخميس، أكبر عملية تبادل للأسرى منذ بداية النزاع المدمر في البلد قبل نحو 6 سنوات، مع إقلاع طائرات تحمل مئات السجناء من مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي وأخرى للحكومة الشرعية.

وستشمل عملية التبادل التي تتم برعاية الأمم المتحدة وبتنظيم لوجستي من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، نحو 1080 شخصًا من بينهم سعوديون وسودانيون كانوا محتجزين لدى المتمردين الحوثيين. وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن بعض الطائرات أقلعت، وذلك بعدما اتفق التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن وميليشيات الحوثي الشهر الماضي في سويسرا على تبادل 1081 سجينًا، في أكبر تبادل منذ محادثات السلام في ديسمبر 2018 والتي توقفت منذ ذلك الحين.

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دموع الفرح

لحظات ومشاعر لا توصف امتزجت فيها دموع الفرح بلهفة اللقاء بعد طول الغياب وقلق الانتظار، وفاضت بها مشاعر أهالي وأقرباء الأسرى لدى وصولهم اليوم إلى قاعدة الملك سلمان الجوية بـالعاصمة الرياض، ونشرت قناة "الإخبارية" عبر حسابها بتويتر صورًا تجسد لحظات عودة الأب لعائلته والابن لأحضان أسرته ووالديه وإخوته في مشاهد إنسانية يصعب وصفها.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، صرح بوصول 19 أسيرًا من قوات التحالف إلى قاعدة الملك سلمان الجوية مساء اليوم الخميس، من بينهم (15) سعوديًا و(4) سودانيين.

https://sabq.org/vTwQPs

نجوم المربعانية

يدخل "الوسم" يوم الجمعة، وما قبله، بواكير الوسم فقط؛ حيث تنتظره العرب على أحر من الجمر، وتبلغ مدته 52 يومًا، وهو جميل في اسمه وسحابه ومطره وجوه ونباته، يوازي شهرته "سهيل" اليماني.

وقال عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ، عضو لجنة "تسميات" المناخية، لـ"الخليج 365": "يعد "الوسم" من أهم مواسم الأمطار عند سكان الجزيرة العربية، ويتتبع العرب فيه أخبار الأمطار وذلك لأهمية ذلك عندهم؛ خصوصًا أهل المواشي والحلال، ومدته 52 يومًا، والنجم الأول من المربعانية حكمًا وفعلاً يعد من الوسم".

https://sabq.org/g78JNf

تطبيق اعتمرنا

أعلنت وزارة الحج والعمرة أنه سيتم إطلاق مجموعة جديدة من التصاريح من خلال تطبيق "اعتمرنا".

واشتملت التصاريح الجديدة على: تصريح الصلاة في المسجد الحرام والصلاة في الروضة الشريفة بالمسجد النبوي وتصريح السلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم، وفقًا لما نقلته إمارة مكة.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أطلقت أداء العمرة عبر تطبيق "اعتمرنا" منذ أسابيع وفق إجراءات وبروتوكولات صحية لسلامة المعتمرين.

https://sabq.org/rzFZfB

سوق النفط

قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر، الثلاثاء: إن سوق النفط تجاوز المرحلة الأسوأ في ضوء تعافي الطلب العالمي على الخام الذي يبلغ 90 مليون برميل يوميًّا حاليًّا.

وأضاف "الناصر": أن "الطلب النفطي في الصين كاد يعود إلى مستويات ما قبل كوفيد-19"، مقدرًا الطلب النفطي حاليًّا بنحو 90 مليون برميل يوميًّا مع عودة الصين إلى مستويات ما قبل كوفيد-19.

وتابع: أن "الاستثمار في الغاز الطبيعي المسال جزء من خطط أرامكو للمدى المتوسط إلى الطويل". وتوقّعت شركة "أرامكو" السعودية، يوم الخميس الماضي، استمرار الطلب على النفط.

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الاقتصاد التركي يئن

يتلقى الاقتصاد التركي بين الحين والآخر ضربات قاصمة، جعلته مخنوقًا بالخسائر، ويسجل نزيفًا غير مسبوق في عهد "تركيا الأردوغانية" العبثية، المهرولة صوب حقول النفط لإسعاف اقتصاد مريض، وسط استغاثة رجال الأعمال الأتراك، واعتراف بعضهم بحجم الضرر الكبير بسبب سياسة هذا الرئيس المأزوم المهووس بالزعامة، حتى إن رئيس اتحاد المقاولين الأتراك اعترف بتعرُّض المقاولين الأتراك بالشرق الأوسط لخسارة تقدر بـ3 مليارات دولار في السنة الماضية نتيجة للانطباع السيئ الذي تشكل ضد ‫تركيا.

وتفاعل السعوديون مع هذا النداء، وانطلق وسم #مقاطعة_المنتجات_التركية، الذي صعد للترند بحماس ووطنية أبناء السعودية في مشهد اجتماعي، عكس التفاف السعوديين حول قادتهم، وإحباطهم كل مشروعات الفوضى التي يسعى لافتعالها الأعداء، وأثبتوا صلابة القوة الناعمة التي يستخدمونها ضد من يدبر المؤامرات لهم.

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اختطاف فتى

جريمة بشعة هزت المجتمع الأردني وأثارت غضبًا واسعًا؛ إثر قيام 10 أشخاص باختطاف فتى يبلغ من العمر 16 عامًا، وبتر يديه وفقء عينيه، ثم إلقائه في الشارع غارقًا في دمائه؛ وفق "سكاي نيوز عربية".

وتفصيلاً، انتشر خبر الجريمة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع فيديو للفتى وهو جالس على قارعة الطريق، والدم ينزف من عينيه ويسيل من يديه اللتين قُطِعتا من الساعدين، وتم ربطهما بقطعتي قماش للحد من النزيف.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، العقيد عامر السرطاوي، قوله: "نُقِل فتى 16 عامًا لمستشفى الزرقاء الحكومي؛ إثر تعرضه لاعتداء بالضرب وبتر في ساعدي يديه وفقء لعينيه، وهو في حالة سيئة".

https://sabq.org/S7g6Cdموجز الخليج 365