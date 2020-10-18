حبس وتغريم وإبعاد عمالة استغلت الجائحة لغش المنظفات

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): صدر حكم قضائي بحبس عمالة تغش في المنظفات في بداية جائحة صدر حكم قضائي بحبس عمالة تغش في المنظفات في بداية جائحة كورونا ، لمدة سنة، وغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، مع الإبعاد والتشهير بحقهم. وكانت الفرق الرقابية، بالتعاون مع الحملات الأمنية بشرطة الرياض وهيئة الغذاء والدواء، قد داهمت مقر سكن العمالة. وتم ضبط 39 ألف عبوة مغشوشة جاهزة للبيع، وتمت إحالتهم للجهات الأمنية.

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